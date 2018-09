Die Ökumenische Arbeitslosenberatungen "Die Idee" bietet ab Montag, 8. Oktober, den Kurs "Yoga auf dem Stuhl" an. Dabei sollen laut Kursbeschreibung mit achtsamer Atmung und Bewegung das Wohlbefinden, die Beweglichkeit und die Durchblutung des Körpers gefördert werden. Die Übungen sind leicht auszuführen und sollen für mehr Lebensfreude und innere Ruhe im Alltag sorgen. Es sind keine Vorkenntnisse oder körperliche Voraussetzungen erforderlich. Der kostenlose Kurs findet montags jeweils von 10 bis 11.30 Uhr in den Räumen der Ökumenischen Arbeitslosenberatung "Die Idee" in der Ludwigstraße 25 statt. Kursbeginn ist am Montag, 8. Oktober. Weitere Termine sind am 15., 22. und 29. Oktober sowie am 5. November. Anmeldungen bis Mittwoch, 26. September, sind persönlich oder telefonisch unter 0951/202870 möglich. red