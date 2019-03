Yamuna tanzt in Herzogenaurach

Schüler der Tanzschule Yamuna und Gasttänzerin Yilan präsentieren am Samstag, 6. April, eine orientalische Tanzshow im Vereinshaus in Herzogenaurach. Los geht es um 20 Uhr. Hierfür gibt es noch Karten in der Tanzschule Yamuna (Dechsendorfer Straße 14, Erlangen, Telefon 0170/3843808, www.yamuna-tanz.de, info@yamuna-tanz.de). red