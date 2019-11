Yakari - der kleine Indianerjunge

Seit nunmehr vier Jahrzehnten fasziniert der aus Film, Literatur und Hörspiel bekannte kleine Indianerjunge Yakari die Kinder im deutschsprachigen Raum. Am Montag, 18. November, 16 Uhr, wird im Pfarrsaal in Bad Bocklet das in vier Akten inszenierte Stück den Kindern geboten. Es hat eine Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Die Erlebnisse des kleinen Sioux-Indianers drehen sich um Freundschaft, Zusammenhalt und der Liebe zur Natur und den Tieren. Als einziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit mit Tieren sprechen zu können, wodurch er viele Freunde und Verbündete unter den Waldbewohnern gewinnt. Mit ihnen, seiner Freundin "Regenbogen" und seinem Pony "Kleiner Donner" erlebt er aufregende Abenteuer und Begegnungen. Die Bühnenbilder und die handgefertigten Figuren sind nach den Originalzeichnungen der Zeichentrickserie entstanden. Karten gibt es an der Tageskasse, 30 Minuten vor Beginn. Foto: Bernd Sperlich