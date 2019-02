"xXxumba - Fitness" bei der VHS Kreis Kronach

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet mit Stefanie Bär den Kurs "xXxumba - Fitness" an. Der Kurs mit lateinamerikanischen Rhythmen vereint Tanz und Fitness. Alle Altersklassen werden von der Musik und den leicht nachzutanzenden Schritten mitgerissen. Das Workout basiert auf dem Prinzip "Spaß und leicht machbar". Man muss nicht tanzen können. Das Wichtigste ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu haben. Der Kurs beginnt am Dienstag, 19. Februar, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 18 bis 19 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Teuschnitz, Schulstraße 3, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600, oder per Internet (www.vhs-kronach.de). red