Xumba für Teenies und Erwachsene

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Melissa Dörfer drei xXxumba-Kurse an. Hier werden Tanz und Fitness vereint. Der Kurs für Teenies von zwölf bis 17 Jahren beginnt am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr. Der für Kids von sechs bis elf Jahre, am 26. September, um 17 Uhr. Und der Kurs für Erwachsene beginnt am Mittwoch, 26. September, 19 Uhr. Alles Kurse sind in im Gymnastikraum in der Rodachtalhalle. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red