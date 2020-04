"Xie xie!" für 500 Atemmasken

Michael Busch Der Herzogenauracher Thomas Heideloff strahlt. Auch wenn man sein Lächeln nicht sieht, das wegen der Maske unter derselben verschwindet. Der Leiter des Rettungsdienstes freut sich über eine besondere Spende, die das Bayerische Rote Kreuz entgegennehmen durfte.

Denn eine große Überraschung gab es durch eine Gruppe chinesischer Frauen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen. Diese hatten von der Not des Roten Kreuzes gehört, momentan ungenügend medizinische Schutzmasken für seine Dienste zur Verfügung zu haben.

Die Gruppe hat dann privat in den letzten Wochen Geldspenden eingesammelt und über Kontakte in China 500 Stück der Masken nach der Norm KN95 auf eigene Kosten bestellt und über das Zollamt eingeführt. Wenhua Zhang übergab nun zusammen mit ihrem Kollegen Yang Gao die Masken an das Rote Kreuz Erlangen-Höchstadt. Dort wurden sie von Beate Ulonska, der Kreisgeschäftsführerin des BRK, Jan Pyschny, dem stellvertretenden Kreisgeschäftsführer, und Thomas Heideloff vom Rettungsdienst freudig entgegengenommen.

Ein Beispiel von Hilfe über Ländergrenzen und Kontinente hinweg - "einfach super, wie wir finden", unterstrich die Geschäftsführerin. Besonders auch noch die Zeichnung des Sohnes von Wenhua Zhang mit dem Motto "Gemeinsam sind wir stark", dem richtigen Motto auch im Rahmen der momentanen Pandemie.

Martin Alfsmann vom Institut für Gesundheit und Pflege (IGP) dankte für die Vermittlung ebenso. Das Rote Kreuz Erlangen-Höchstadt sagt für die Spende: "Xie xie!"