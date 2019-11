Xenia Makeev mit Bestleistungen für die TS Kronach

Der TV Münchberg hatte zu seinem diesjährigen Schwimmfest eingeladen. Unter den insgesamt zehn Vereinen mit 132 Schwimmern war auch die Turnerschaft Kronach mit sechs Schwimmern angetreten, welche insgesamt 27-mal ins Wasser gingen.

Die erfolgreichste Schwimmerin war dabei Xenia Makeev. Als Jahrgangsbeste des Jahrgangs 2003 gelang es ihr sogar auch, sechsmal unangefochten den 1. Platz und einmal knapp geschlagen den 2. Platz unter allen weiblichen Schwimmern zu erreichen. Bei allen Starts verbesserte sie ihre persönlichen Bestzeiten sehr deutlich. Ihre beste Leistung zeigte sie über die 50 Meter Freistil in hervorragenden 0:29,27 Minuten.

Die jungen Schwimmer Jessica Kieslich, Lisa Friedlein, Emma Steller, Lucas Wallerus und Jonas Reif waren zu ihrem ersten Wettkampf angetreten. Mit viel Begeisterung und Engagement zeigten sie, was in ihnen steckt. Die von jedem Teilnehmer erreichten persönlichen Bestzeiten zeigten großes Potenzial und es gab bereits respektable Platzierungen auf den vorderen Rängen, so dass in Zukunft bei dem bis jetzt gezeigten Trainingsfleiß noch einiges zu erwarten ist.

Die TS Kronach freut sich über alle Mädchen und Jungen, die gerne ein Probetraining machen wollen. Die Trainingszeiten gibt es auf der Homepage unter http://turnerschaft-kronach.de/ausdauersport/schwimmen/. dh

Ergebnisse

Xenia Makeev (Jahrgang 2003): 50 Meter Schmetterling, 0:31,02 Minuten (1. Platz); 100 Meter Freistil, 1:04,91 Minuten (1.), 50 Meter Rücken, 0:33,50 Minuten (1.); 100 Meter Lagen, 1:14,35 Minuten (1.); 50 Meter Freistil, 0:29,27 Minuten (1.), 100 Meter Schmetterling, 1:12,99 Minuten (1.), 200 Meter Freistil, 2:26,14 Minuten (1.).

Jessica Kieslich (Jahrgang 2007): 100 Meter Brust, 1:46,46 Minuten (3.); 50 Meter Freistil, 0:44,77 Minuten (2.), 50 Meter Rücken, 1:02,82 Minuten (2.), 50 Meter Brust, 0:48,01 Minuten (1.). Lisa Friedlein (Jahrgang 2009): 100 Meter Brust, 2:14,19 Minuten (5.), 50 Meter Freistil, 0:53,53 Minuten (8.), 50 Meter Rücken, 1:03,66 Minuten (4.). Emma Steller (Jahrgang 2009): 100 Meter Brust, 2:10,13 Minuten (4.), 50 Meter Freistil 0:53,45 Minuten (7.), 50 Meter Rücken, 1:04,16 Minuten (5.), 50 Meter Brust, 1:01,82 Minuten (5.). Jonas Reif (Jahrgang 2007): 100 Meter Brust, 1:34,86 Minuten (2.), 50 Meter Freistil, 0:42,11 Minuten (4.), 200 Meter Brust, 3:28,95 Minuten (3.), 50 Meter Brust, 0:43,93 Minuten (3.). Lucas Wallerus (Jahrgang 2009): 100 Meter Brust, 2:03,63 Minuten (4.), 50 Meter Freistil, 0:51,03 Minuten (4.), 50 Meter Rücken, 0:56,44 Minuten (2.), 50 Meter Brust, 0:55,12 Minuten (2.).