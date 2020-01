Wurzeln und neue Heimat

Auf große Resonanz stieß die Einladung der Stadt und der Volkshochschule Eltmann zur Autorenlesung unter dem Titel "Der fremde Deutsche". Umeswaran Arunagirinathan, einst tamilischer Kriegsflüchtling, heute mit deutschem Pass und ausgebildeter Herzchirurg, schildert in seinem Buch und beim Besuch in Eltmann beeindruckend die Umstände seiner Flucht zu seinem Onkel nach Hamberg, wobei das Glück des Öfteren auf seiner Seite war, wie aus einer Mitteilung der Volkshochschule hervorgeht.

"Man muss Ziele haben." Diese Einstellung verfolgte er beharrlich, um nach dem Abitur seinen und auch den Wunsch seiner Mutter nach einer medizinischen Laufbahn zu verwirklichen. Dankbarkeit, Demut, Offenheit und Toleranz anderen Menschen gegenüber sind für ihn sehr wichtig, wie er sagte; dazu das Bestreben, allgegenwärtige Vorurteile aufzuzeigen gegen Menschen anderer Kulturen oder Religionen, die aus Unkenntnis und mangelnden Kontakten beharrlich in den Köpfen verbleiben. Ein Gespräch, ein Lächeln, eine Geste - diese kleinen Maßnahmen sind nach den Erfahrungen des Referenten wirksame Maßnahmen, die er praktiziert und nur empfehlen kann. Schwieriger wird es bei offener Diskriminierung, der er, allein aufgrund seiner dunkleren Hautfarbe, immer noch ausgesetzt ist.

Er verglich sich mit einem Mangobaum, der seine ersten zarten Wurzeln in Sri Lanka hatte und nun in Deutschland fest verwurzelt ist. Für ihn bedeutet dieses Bild, dass er seine Herkunft nicht verleugnet (ein Mangobaum kann nie eine Eiche werden), er aber in seiner neuen Heimat angekommen ist und sich weiter für Menschlichkeit und Integration einsetzen will. ft