Wurzelkraft am Wegrand

Im Rahmen von Bayern-Tour-Natur bietet Kräuterpädagogin Irene Prell aus Neuhaus die Wildkräuterführung "Wurzelkraft, die Energie schafft" an. Die Kraft der Pflanzen hat sich jetzt in die Wurzeln zurückgezogen. Die Wurzeln der Kräuter spielen eine besonders große Rolle. Ihr Wissen um die Kraft der Wurzeln möchte die Kräuterpädagogin im schönen Ambiente des Neuhauser Schlosses weitergeben. Wurzeln wie Beinwell, Wilde Karde, Alant, Baldrian, Nachtkerze, Meerrettich und viele mehr warten darauf, entdeckt zu werden. Anschließend darf man sich mit der Kraft der Wurzeln kulinarisch stärken. Anmeldung erbeten bis 9. Oktober bei Irene Prell unter Tel. 09195/7787 oder E-Mail an i.prell@t-online.de. Treffpunkt ist am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr beim Brunnen in der Schlossstraße in Neuhaus bei Adelsdorf. Ein Kostenbeitrag wird vor Ort bei den Teilnehmern eingesammelt. red