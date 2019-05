Wursttheke beklaut

Am Donnerstagabend um 18.20 beklaute ein 20-Jähriger einen Laden in Burgkunstadt. Der junge Mann zahlte nur für seine Bierflaschen. Die Fleischwaren im Wert von 5,34 Euro entwendete der 20-Jährige. Vor dem Markt sprach ein Mitarbeiter ihn auf die Tat an, woraufhin der 20-Jährige die Waren zurückgab. Ihn erwarten nun ein zweijähriges Hausverbot sowie eine Strafanzeige.