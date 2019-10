Wurmerich gesperrt

Auf der Gemeindestraße "Wurmerich" in Nüdlingen finden von Montag, 13., bis voraussichtlich Donnerstag, 31. Oktober, Straßenbaumaßnahmen statt. In diesem Zeitraum wird der Bereich zwischen der Einmündung in die "Kapellenstraße" und der Einmündung in die "Mittelstraße" für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Die betroffenen Anwohner und Anlieger werden gebeten, die Baustelle über die Gemeindestraßen "Oberweg", "Riedweg" und "Hochstraße" zu umfahren. Die Gemeinde Nüdlingen bittet um Verständnis für diese Maßnahme. sek