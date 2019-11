Wurfgeschoss landet auf fahrendem Auto

Bislang Unbekannte beschädigten am Sonntagmittag auf der Autobahn A 70 bei Scheßlitz die Frontscheibe eines fahrenden Autos, als der Wagen eine Autobahnbrücke passierte. Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 12.20 Uhr befuhr der 55 Jahre alte Fahrer eines Skoda Fabia die A 70 in westlicher Richtung. Zwischen der Anschlussstelle Scheßlitz und dem Rastplatz "Giechburgblick" fuhr das Auto unter einer Brücke hindurch, die zwischen den Ortschaften Wiesengiech und Starkenschwind über die Autobahn führt. Einige Meter vor dem Passieren der Brücke bemerkte der Fahrer, der sich alleine in dem Skoda befand, drei Personen auf dem Bauwerk und vernahm kurz darauf einen lauten Knall sowie eine Beschädigung seiner Windschutzscheibe. Der 55-Jährige kam mit dem Schrecken davon und stoppte seinen Wagen, an dem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand, am nächsten Rastplatz. Im Rückspiegel konnte er noch beobachteten, wie die Personen auf der Brücke in Richtung Wiesengiech flüchteten.

Eine Fahndung der verständigten Polizeibeamten verlief ergebnislos. Kriminalbeamte aus Bamberg haben die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes übernommen. Die drei Flüchtigen können nur vage beschrieben werden und sind geschätzte 20 bis 25 Jahre alt. Zwei der Täter waren mindestens 180 Zentimeter groß, wobei einer der beiden etwas kräftiger war. Die dritte Person war insgesamt kleiner und schmächtiger gebaut. Zwei von ihnen trugen dunkle Kapuzenpullover.

Zeugen, die Wahrnehmungen hinsichtlich der Personen am Sonntagmittag auf der Autobahnbrücke gemacht haben oder Hinweise auf die Beschriebenen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red