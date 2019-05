Wurf mit Glasflasche kommt teuer

Vermutlich mit einer Glasflasche wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montagmorgen das Oberlicht der Turnhalle von der Maria-Ward-Schule in der Edelstraße beworfen. Dadurch entstand ein Riss in der Scheibe; der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro beziffert. Auto prallt gegen Lichtmast Am Montag kurz vor 16 Uhr kam auf dem Berliner Ring, an der Einmündung zur Forchheimer Straße, ein 74-jähriger Autofahrer aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Lichtmast. Dieser fiel durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Fußgängerampel. Der Autofahrer verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf knapp 13 0000 Euro geschätzt. Autofahrerin übersieht Rollerfahrerin In der Hohe-Kreuz-Straße übersah am Montagnachmittag eine Dacia-Fahrerin beim Anfahren vom Fahrbahnrand eine Rollerfahrerin, weshalb sie mit dem Kotflügel gegen die junge Frau stieß. Die Rollerfahrerin musste leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. Wer hat den Hyundai angefahren? In der Greiffenbergstraße wurde am Montag zwischen 12.55 und 15 Uhr ein weißer Hyundai i20 an der linken Fahrzeugseite angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von mindestens 500 Euro angerichtet hatte, flüchtete er von der Unfallstelle. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer

0951/9129-210 entgegen. Langfinger wird auf Baustelle fündig Von der Baustelle eines Sportlerheimes in Gaustadt haben Unbekannte über das vergangene Wochenende einen Schlüsselbund aus einem versperrten Behältnis gestohlen. Der Entwendungsschaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro beziffert. Schmierfink hinterlässt Strichmännchen Über das vergangene Wochenende wurde in der Habergasse die Hauswand eines Geschäftshauses mit Graffiti besprüht. Der unbekannte Künstler hinterließ in grüner Farbe ein Strichmännchen sowie einen Schriftzug und richtete Sachschaden von etwa 200 Euro an. Wer hat den Täter beobachtet und kann der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Hinweise auf diesen geben? Dieb langt auf dem Friedhof zu Über das vergangene Wochenende, zwischen Freitagmorgen und Montagmittag, haben Unbekannte von einem Urnengrab am Friedhof eine dort angebrachte Buddha-Statue gestohlen. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei entgegen. pol