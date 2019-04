Wurf mit der Bierflasche

Einen Sachschaden von mindestens 200 Euro verursachte ein unbekannter Mann am Montag um 20.45 Uhr im Foyer des Bahnhofs in der Lossaustraße. Der Täter war in einer zehnköpfigen Personengruppe unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, warf der Mann eine halbvolle Bierflasche gegen den Metallrahmen über der Eingangstüre des Buchladens im Bahnhof. Von der Verkäuferin konnte keine Personenbeschreibung des Täters in Erfahrung gebracht werden. Deshalb bittet jetzt die Coburger Polizei um Mithilfe. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09561/645209 entgegengenommen. Ermittelt wird wegen Sachbeschädigung. red