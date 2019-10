Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma in Blumenrod ein. Dabei beschädigten sie die Umzäunung an mehreren Stellen. Warum sie nicht in die Räumlichkeiten der Firma eingedrungen sind, ist noch nicht geklärt, eventuell wurden sie dabei gestört. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt zu melden.