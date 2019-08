Wurde es aus ihrer offenen Handtasche gestohlen oder hat die 68-Jährige am vergangenen Donnerstag ihr Smartphone verloren? Die Frau befand sich in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Schweinfurter Straße 2 in Haßfurt. In dieser Zeit verschwand ihr Mobiltelefon aus der Handtasche. Versuche, das Telefon wieder zu finden, scheiterten bis jetzt.