Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Bastelkurs "Kleine Zauberei - Wunschsteine filzen" für Kinder ab acht Jahre an. Der Kurs findet am Freitag, 29. März, um 17 Uhr, bei Farben-Schirmer statt. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefon nummer 09261/60600 oder per Internetunter www.vhs-kronach.de. red