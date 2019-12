Wunschbaum bei der Volksbank Forchheim

Die Volksbank Forchheim erfüllt mit ihrer Wunschbaumaktion auch dieses Jahr Kinderwünsche. In ihrer Geschäftsstelle in der Hauptstraße hat die Genossenschaftsbank einen Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln von Kindern des Kinder- und Jugendhorts der Arbeiterwohlfahrt Forchheim aufgestellt. Kunden und Mitarbeiter können sich einen der circa 40 Wunschzettel auswählen, das Geschenk bis Freitag, 13. Dezember, besorgen und wieder in der Hauptstelle der Volksbank Forchheim abgeben, und so den Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen. Kurz vor Weihnachten übergibt die Volksbank Forchheim die Geschenke. red