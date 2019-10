Wunsch: Grünere Parlamente

Aus ganz Oberfranken kamen Delegierte aus den Kreisverbänden und Gäste nach Pegnitz zur Jahreshauptversammlung des Grünen Bezirksverbandes. Viel war zu hören von Mitgliederzuwachs und der Gründung neuer Ortsverbände. Sprecherin Susanne Bauer lieferte dazu die Zahlen: "Seit Ende 2017 sind rund 300 Menschen allein in Oberfranken der Partei beigetreten. Daher hoffte sie, es werde ab 2020 einige Grüne mehr in den Rathäusern geben.

Ihr Rechenschaftsbericht zeichnete mit vielen Bildern von Aktivitäten und Workshops nach, was sich der im Oktober 2018 gewählte Vorstand als Agenda vorgenommen hatte: "Die Vernetzung untereinander und über die Bezirksgrenzen hinaus liegt uns besonders am Herzen, gern auch bei gemeinsamen Wanderungen mit thematischen Schwerpunkten, wie zuletzt mit "Klimawandel und Artenvielfalt in der Fränkischen Schweiz". Ein besonderer Fokus liege darauf, Frauen für politische Mandate zu gewinnen, denn die kommunalen Parlamente seien weit von paritätischen Besetzungen entfernt."

Aus dem Bezirkstag berichteten Vizepräsidentin Dagmar Keis-Lechner und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Mathias Söllner: Fazit: Die Fraktion stelle sich der Herausforderung die Bauprojekte des Bezirkes möglichst ökologisch und klimaverträglich zu gestalten und behalte dabei die Verwendung der Finanzmittel für Menschen mit Behinderung genau im Blick.

Für Wahlen gerüstet

Landtagsabgeordnete Ursula Sowa nahm sich Söders Hightech Agenda für Bayern vor: "Darin werde die Finanzierung schöngefärbt. Faktisch seien nur 500 000 Euro pro Jahr vorgesehen. Überdies komme das Thema Klimawandel nicht vor, klagte Sowa.

Für den Landesausschuss wurde Kevin Klüglein (24) aus Coburg, Mitglied des Bezirksvorstandes und früherer Sprecher der Grünen Jugend Oberfranken, einstimmig gewählt: Für den Landesausschuss kandidiert Gerhard Schmid.

Impulsvorträge von Robert Dietz, von der kommunalpolitischen Vereinigung der Grünen und dem Sprecher für Landesentwicklung und Tourismus, Christian Zwanziger rundete die Veranstaltung ab. eB