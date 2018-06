Wundervolle "Musik zum Träumen" erklang

cr



Musikalische Liebesschwüre begeisterten am Sonntagabend beim Open-Air-Konzert im Innenhof von Schloss Oberschwappach . Bei idealen Wetterbedingungen für ein Konzert unter freiem Himmel feierten 500 Zuhörer die famosen Musiker der Bamberger Symphoniker . Unter dem Motto "Musik zum Träumen" musizierte das Bamberger Streichquartett mit Raúl Teo Arias, Milos Petrovic, Lois Landsverk und Karlheinz Busch gemeinsam mit der Flötistin Ursula Haeggblom. Ihre ansteckende Spielfreude und exquisite Klangfarben kamen zum Vorschein. Karlheinz Busch führte gekonnt und humorvoll durchs Programm. Es war geschmackvoll gewählt, um "Klänge für die Seele" zu erzeugen und zu genießen.Zunächst verzauberte Musik, die große Liebespaare im Fokus hatte: "Orpheus und Eurydike", denen der "Reigen seliger Geister" von Christoph Willibald Gluck gewidmet war. Die Liebesschwüre eines Königs zu einer fernen Geliebten erklangen in Händels Oper "Xerxes". Das junge Paar "Pamina und Tamino" entzückte durch Mozarts "Zauberflöte". Zusätzlich war das Andante der späten elften Londoner Sinfonie mit dem Titel "The Clock" von Joseph Haydn in einer historischen Bearbeitung für Quartett und Flöte zu hören. Der humorvolle Satz imitierte und variierte den Pendelschlag einer Uhr.Vorgestellt wurde zudem Musik von Juan Crisóstomo de Arriaga , den man den "Spanischen Mozart" nannte. Formal der klassischen Stilistik verbunden, zeigte dieses Quartett Es-Dur feine, an Schubert und Beethoven erinnernde romantische Stimmungen. Mit einer "Danza" des argentinischen Komponisten Alberto Ginastera und dem Walzer "Wiener Blut" von Johann Strauß endete ein grandioses Konzert, das stürmisch gefeiert wurde.Das nächste Open-Air-Konzert, das Mozart gewidmet ist, ist am 8. Juli, 19 Uhr, im Schloss Oberschwappach geplant.