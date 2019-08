"Wunderübung" im Theatersommer

Am Sonntag, 4. August, 19 Uhr, spielt der Verein Fränkischer Theatersommer/Landesbühne Oberfranken das Stück "Die Wunderübung", eine Komödie von Daniel Glattauer. Veranstaltungsort ist der "Theaterplatz am Rathaus" in Ebermannstadt, Franz-Dörrzapf-Straße 10. Einlass ist um 18 Uhr.Kartenvorverkauf 19 Euro in der Touristinfo Ebermannstadt, Telefon 09194/50640, Abendkasse 21 Euro, ermäßigt 16 Euro. Zum Stück: Nach 14 Ehejahren gehen er und sie zur Paartherapie. Zwischen ihnen funktioniert gar nichts mehr. Der bedrängte Therapeut greift zu altbewährten Übungen. red