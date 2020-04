Wundertüten-Aktion des Generationenzentrums ist ein Volltreffer geworden

Seit zwei Woche versendet das Generationenzentrum Herzogenaurach Wundertüten für Kinder bis zwölf Jahre und für Erwachsene. Wie es in einem Pressebericht der Einrichtung heißt, wächst das Interesse der Bürger an der Aktion von Woche zu Woche.

So wurden in der ersten Aktionswoche bereits 507 Wundertüten für Kinder und 60 Wundertüten für Erwachsene gefüllt und verschickt. In der zweiten Woche waren es schon 589 und 101 Exemplare. Das erhaltene positive Feedback der Bürger bestätigt Anna-Lena Gumbrecht und Simone Voit vom Generationenzentrum, mit ihrer Aktion voll ins Schwarze getroffen zu haben.

Die Inhalte der Wundertüten sind in die Altersgruppen null bis zwei, drei bis sechs, sieben bis neun und zehn bis zwölf Jahre untergliedert und werden von einem Brief an die Eltern bzw. an das Kind begleitet. In der vergangenen Woche hatten alle Wundertüten für Kinder den Aufruf zu einer "Mutmacher-Aktion" gemeinsam. Bei der Aktion stand der Regenbogen, der bereits in vielen Fenstern zu sehen ist, im Mittelpunkt. Der Regenbogen soll Mut machen und besonders Kindern zeigen, dass zurzeit auch sehr viele andere Kinder zu Hause bleiben müssen. Der Ursprung der Aktion liegt in Italien.

Auch das Generationenzentrum hat zwei seiner Fenster mit einem bunten Regenbogen verziert, um Teil der Aktion zu sein. Es möchte möglichst viele Kinder dazu aufrufen, auch bei sich zu Hause einen Regenbogen am Fenster zu gestalten. Bei Spaziergängen oder beim Blick aus dem Fenster können so viele andere Regenbögen entdeckt werden.

Für Gedächtnis und Fitness

Die Wundertüten für Erwachsene sind prall gefüllt mit Wissenswertem und Anregendem in den vier Kategorien Gedächtnistraining, Bewegung tut gut, Natur pur sowie Sachen, die sonst noch Freude machen. So erhalten die Wundertütenempfänger beispielsweise Aufgaben, um die Merkfähigkeit und die Konzentration zu schulen, erfahren Interessantes zum Baum des Jahres und auch, wie man sich in den eigenen vier Wände fit halten kann.

Interessierte Kinder und Erwachsene können sich weiterhin für die Wundertüten-Aktion, die mindestens bis einschließlich Kalenderwoche 17 (20. bis 26. April) angeboten wird, anmelden unter https://herzogenaurach.feripro.de oder telefonisch unter 09132/734170. red