Wundertüte für Grammel-Fans

Der für den 19. Juni geplante Auftritt in der Brose-Arena von Sascha Grammel mit seinem neuen Programm "Fast fertig!" wurde auf Montag, 16. November, verschoben. Nach den grammatikalisch zum Teil ehrgeizigen Programmtiteln wie "Hetz mich nicht!, keine Anhung" (bewusster Schreibfehler) und "Ich find's lustig" steht jetzt das nächste, brandheiße und natürlich wieder zu 100 Prozent grammelige Live-Programm fertig in den Startlöchern. Beziehungsweise fast. Also: "Fast fertig!" Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de. Foto: VSB Bamberg