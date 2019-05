Wunderschöne Orchideen

Die Natur und sicheres Wohnen stehen im Blickfeld der kommenden Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Anmeldungen sind nötig: online unter www.ubiz.de sowie www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09529 / 92220. 1. Waldführung: In Kooperation mit den Bayerischen Staatsforsten geht es mit Julian Schendel am Freitag, 10. Mai, ab 17 Uhr vom Holzpavillon im Staatswalddistrikt Hahn aus auf eine Waldwanderung. Der Treffpunkt ist am Waldeingang aus Richtung Burgebrach am Wanderparkplatz Hahn.

2. Orchideen im Schulterbachtal: Anton Bäuerlein zeigt Interessierten attraktive Orchideenarten bei der Wanderung durch das Schulterbachtal am Samstag, 11. Mai, von 15 bis 17.30 Uhr (in Kooperation mit der Ortsgruppe Eltmann-Steigerwald des Bundes Naturschutz und im Rahmen der BayernTourNatur). Treffpunkt ist an der Kirche in Fatschenbrunn.

3. Gebäudeschutz durch dezentrale Wohnraumlüftung: Walter Reitz erläutert am Donnerstag, 16. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr, wie ein ausreichender, kontrollierter Luftwechsel bei Dämmung und Fenstererneuerung bei neuen und sanierten Gebäuden gewährleistet werden kann, um Feuchteschäden zu vermeiden. Kursort ist, wie das Ubiz weiter mitteilte, das alte Rathaus in Hofheim. red