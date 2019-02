Bamberg vor 9 Stunden

Bürgerforum

Wunderburg: Quartier soll noch schöner und lebenswerter werden

Am Mittwoch, 13. Februar, geht es weiter in der Wunderburg: Damit die älteren Bürger auch in Zukunft in Bamberg gut leben können, erarbeitet das Amt für Inklusion derzeit ein seniorenpolitisches Gesam...