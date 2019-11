Wunderbare Bretagne

"Bretagne - uraltes keltisches Kulturland im Westen Frankreichs" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Die Teilnehmer sehen romantische Fachwerk- oder Schieferhäuser in kleinen Städten, gotische Kirchen aus Granit mit wundervollen Kalvarienbergen, Zeugen der Megalithkultur - eingebettet in die ruhige, grüne Landschaft der Bretagne. Der Vortrag mit Edgar Krapp findet heute um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, statt. red