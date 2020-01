Steffen Ramer hat am Sonntag, 2. Februar, in der Veranstaltungsreihe "Bilder der Erde" Dirk Schäfer zu Gast. Er wird ab 17 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle Fotografien zum Thema "USA - Wunder im Südwesten" zeigen. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten sind in der Buchhandlung Friedrich und im Reisecenter Schaffranek erhältlich. red