"Hallo Honigbienchen ... schön, dass es Dich gibt!", so heißt eine Veranstaltung des Steigerwaldzentrums für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren am Sonntag, 14. Juli, von 14 bis 16 Uhr. Die Teilnehmer "tauchen" mit Imkerschleiern geschützt in die Welt eines Bienenstaates ein und erfahren viele Wunder aus dem Bienenalltag. Treffpunkt ist am Foyer des Steigerwald-Zentrums. Anmeldung unter Telefon 09382/31998-0. red