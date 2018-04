Wulf-Schumacher-Gedächtnisturnier in Sonnefeld

Der Reit- und Fahrverein Sonnefeld und Umgebung veranstaltet am kommenden Wochenende das Wulf-Schumacher-Gedächtnisturnier zu Ehren seines langjährigen Ehrenmitglieds. Das Hallenspringturnier findet von Freitag, 6. April, bis Sonntag, 8. April, in Sonnefeld-Bieberbach statt. Höhepunkt der Veranstaltung stellt die Springprüfung der Klasse S* mit Stechen am Sonntag um 15 Uhr dar. Aber auch an den anderen beiden Turniertagen ist einiges geboten, unter anderem Springpferdeprüfungen Klasse A* bis L und Springen der Klassen A bis M**. Am Freitag beginnen die Wettbewerbe um 9 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils um 8.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.



190 Nennungen beim Dressurtag

Die Springreiter in Sonnefeld stehen in den Startlöchern, die Dressurreiter waren bereits vor einigen Tagen im Einsatz. Über 190 Nennungen sind beim Dressurtag des Reit- und Fahrvereins Sonnefeld und Umgebung eingegangen. Es waren Prüfungen bis zur Klasse M* ausgeschrieben. Auch der Nachwuchs des Sports kam nicht zu kurz, für ihn gab es einen Reiterwettbewerb.



Julia Riedel glänzt als Zweite

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Dressurprüfung Klasse M*, zu der sich 19 Reiter-Pferd-Paare angemeldet hatten.

Gewonnen hat diese Prüfung Markus Funk vom Horsepark Fürth mit seinem 16-jährigen Oldenburger Wallach "Divo Domani". Den hervorragenden zweiten Platz belegte die Lokalmatadorin Julia Riedel mit ihrem Pferd "Don Vincenzo". ct