"Wütend, trotzig, grenzenlos" lautet der Titel des dritten Abends des Elternführerscheins für Eltern von Zwei- bis Dreijährigen. Er findet am Freitag, 28. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr statt. Es handelt sich um ein Angebot des Landkreises Bad Kissingen mit seinem "Netzwerk Frühe Kindheit (KoKi)", an dem man im Mehrgenerationenhaus Bad Kissingen kostenfrei teilnehmen kann. Tina Mai, Dipl. Soz. Päd (FH), Eltern-, Säuglings-, Kleinkindpsychotherapeutin, referiert darüber, was Kinder und Eltern in der Trotzphase beschäftigt und was sie brauchen, um diese gut zu überstehen. Fragen haben Vorrang. Weitere Infos unter Tel.: 0971/699 33 81 (Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr) oder im Internet unter www.mgh-badkissingen.de sek