Wüstenrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 24. Oktober 2019 ist SANDBERG.

Sandberg ist eine Gemeinde und liegt in Unterfranken, im Landkreis Rhön-Grabfeld. Sie liegt in der beliebten Ferienregion Rhön und ist deshalb auch geprägt von ihrem landschaftlichen Charakter. Die Rhön ist kein reines Waldgebiet und bietet für Besucher und Bewohner eine abwechslungsreiche Gegend, die sich für eine Vielzahl von Aktivitäten eignet. Die Gemeinde teil sich in 5 Ortsteile auch und befindet sich an der Südseite des Kreuzberges im Naturpark "Bayer.Rhön"



Highlights in Sandberg:

- Naturerlebnispfad Sandberg: Seit Juni diesen Jahres ist der Naturerlebnispfad Sandberg geöffnet. Er verfügt über 40 verschiedene Stationen, darunter z.B. Informations- und Rätseltafeln. Der Erlebnispfad beginnt am Wanderparkplatz und führt über einen Rundweg auf ca. 3,5 km durch Wald und Wiese.

- Schnitz Pavillon Sandberg: Im Pavillon gibt es eine Ausstellung zur Tradition der Holzschnitzerei in den Rhöner Walddörfern. Zu sehen sind eine Vielzahl von Schnitzwaren aller Art. Ob hauswirtschaftliche Geräte, Souvenirs oder Heiligenfiguren, ob Spielzeug, Faschingsmasken, Spazierstöcke, oder Holzschuhe.

Gewinner

38 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Sandberg richtig.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Andrea Gagel" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)