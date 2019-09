Würgegriff bringt die Bronzemedaille

In Babenhausen fand die neunte Grappling-Challenge im Jiu-Jitsu statt. Dieser Wettkampf ist einer der am stärksten besetzten und härtesten in Deutschland - und der Unterküpser Martin Page setzte sich hervorragend in Szene. Der Inhaber der Jiu-Jitsu-Schule High Rollers in Lichtenfels schnappte sich die Bronzemedaille in der Kampfklasse No Gi.

Die Grappling-Challenge ist ein Turnier nach der Regel "Submission only". Das heißt, der Kampf ist erst zu Ende, wenn einer der beiden Kontrahenten wegen eines Würge- oder Hebelgriffes des Gegners aufgibt. Was dieses Wettkampfformat so hart macht: Die Duelle unterliegen keiner zeitlichen Begrenzung.

Martin Page startete bei den Männern A (bis 83 kg) in zwei Kampfklassen - Gi und No Gi. Im Gi - mit Kampfanzug - entschied der 33-Jährige den ersten Kampf dank eines Handgelenkshebels für sich. Im Halbfinale war dann aber Endstation für den Unterküpser. Auch der Kampf um den dritten Platz endete gegen einen deutlich erfahreneren Gegner mit einer Niederlage - Platz 4.

Im No Gi - ohne Kampfanzug - gewann Page ebenfalls seinen ersten Kampf. Diesmal brachte ein Fußhebel den Erfolg. Doch erneut kam im Halbfinale das Aus. Aber diesmal sollte es für den dritten Platz reichen. Page ging konzentriert in den Kampf um Bronze und setzte bei seinem Gegner erfolgreich einen Würgegriff an, den sogenannten Triangle. ck