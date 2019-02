"Würfelglück" zum Auftakt

Die neue Aktion "Würfelglück" eröffnet am Sonntag, 10. Februar, die Spiele-Marathon-Wochen im Coburger Puppenmuseum. An der Museumskasse heißt es dann: erst würfeln, dann bezahlen - oder auch nicht. Die Spielregeln sind einfach: Jeder Besucher würfelt einmal. Was der Würfel anzeigt, muss bezahlt werden. Die maximale Summe entspricht dem regulären Eintrittspreis von vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Bei einer Fünf darf noch mal gewürfelt werden, bei einer Sechs ist der Eintritt sogar frei! Für Kinder gibt es entsprechend angepasste Würfel. Danach können die Teilnehmer im Raum für Museumspädagogik von 11 bis 16 Uhr nach Herzenslust spielen. Gesellschaftsspiele, darunter Neuheiten direkt von der Spielwarenmesse und Spiele des Jahres 2018, warten auf Mitspieler ab fünf Jahren, stehen bis Sonntag, 10. März, zur freien Verfügung und können während der Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr) ausprobiert werden. Für angemeldete Gruppen werden moderierte Veranstaltungen angeboten. red