Würfelglück und Wunschspielplatz

Beim Tag der offenen Tür im Büro- und Veranstaltungsraum von Bündnis Familie war ein reges Interesse zu erleben, zumal in der Georgi-Kurhalle zeitgleich der bekannte Kinderkleiderbasar stattfand. Den Auftakt machte die Musikschule mit einer Holzbläsergruppe. So gestaltete sich der Beginn sehr feierlich, als Elisabeth Kinalele als Koordinatorin von Bündnis Familie die Gäste willkommen hieß. Im Anschluss sprach Jürgen Pfister als Zweiter Bürgermeister anerkennende Worte zu dem bisher Geleisteten. In diesem Raum und in sehr guter Nachbarschaft mit der Musikschule lassen sich ähnliche Interessen, nämlich das gesunde Aufwachsen von Kindern und deren Familien, hier in Bad Brückenau gut verwirklichen.

Anhand von Fotodokumentationen zu den bereits durchgeführten Veranstaltungen von Bündnis Familie und den dargelegten Zielen konnten sich die zahlreichen Gäste gut informieren. Darüber hinaus gab es die Möglichkeit, mit zukünftigen Anbietern aus dem Gesundheitsbereich ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen. Bei dem Gewinnspiel "Mensch freu Dich", bei dem mit etwas Würfelglück bei Groß und Klein ein Preis mit nach Hause genommen werden konnte. Außerdem waren die jüngsten Besucher aufgefordert, ihren Wunsch-Spielplatz zu malen. Schon bald wird Elisabeth Kinalele die gesammelten Gestaltungsvorschläge an die Bürgermeisterin und das Planungsbüro übergeben. red