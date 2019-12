Würfel lügen nicht

Michael Memmel Woche für Woche wirft derzeit ein OB-Kandidat beim FT-Interview einen selbst gebastelten Stichwortwürfel. Am Freitag haben wir Journalisten selbst einmal getestet, wie sich das so anfühlt. Bei der Weihnachtsfeier der Lokalredaktion durfte jeder Kollege einmal den Adventwürfel schleudern und dann spontan "'Was Nettes" sagen, bei "Prost" einen Trinkspruch formulieren oder "Wünsch Dir was" spielen. Mit Abstand am häufigsten zeigte der Würfel jedoch mit der Seite "Marion ist die Beste" nach oben. Wie schade nur, dass unsere damit gemeinte Sekretärin krank das Bett hütete. Deshalb nochmal von hier: "Marion, Du bist die Beste - wir würden Dich glatt als OB nominieren!"