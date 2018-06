Würdiger Rahmen für Ehrungen

dr



Der Feldgottesdienst und ein glanzvoller Festzug mit vielen Vereinen und Schützengesellschaften waren markante Ereignisse des Zeulner Freischießens. In bewährter Weise zelebrierten Pfarrer Wolfgang Scherbel und Monsignore Rüdiger Feulner den festlichen Gottesdienst auf dem Freischießengelände.Dabei nahm Rüdiger Feulner auch Bezug auf den König David , der liebenswert, großmütig und verständnisvoll allen Menschen gegenübergetreten sei. Er sah nicht deren Fehler und Schwächen, sondern erkannte, dass jeder Mensch auch seine Stärken hat. Dies kann selbst in der heutigen Zeit für alle noch als ein gutes Beispiel gelten. Den Festgottesdienst hatte der Musikverein von Marktzeuln unter der Leitung von Stefan Hacker mit der Schubert-Messe einprägsam gestaltet, während die Schützengesellschaft von Marktzeuln ihrerseits den verstorbenen Mitgliedern ein ehrendes Gedenken widmete.Die Musiker leiteten im Anschluss daran klangvoll zu ihrem Frühschoppen-Konzert über und wünschten gute Unterhaltung auf einem beschaulichen Plätzchen der Erde. Erster Schützenmeister Ulrich Haderlein nutzte seinerseits die Gelegenheit, um sich bei Pfarrer Scherberl und Monsignore Rüdiger Feulner für die Gestaltung des Festgottesdienstes zu bedanken. Wie immer bot der Festsonntag einen würdigen Rahmen, um langjährige Mitglieder zu ehren und diese Aufgabe übernahmen Schützenmeister Ulrich Haderlein, zweiter Schützenmeister Michael Pfadenhauer und Schießleiter Hans-Georg Rebhan.Eigens aus diesem Anlass war auch der Gau-Schützenmeister Klaus Jentsch nach Marktzeuln gekommen und würdigte die langjährige Verbundenheit der zur Ehrung anstehenden Mitglieder. Gerade die Schützenvereine sind es dabei, sagte Jentsch, die gleichsam Bewahrer von Brauchtum und Tradition sind. Diese Werte gelte es weiterhin hochzuhalten, wobei er sich auch erfreut zeigte, dass das weithin bekannte "Zeulner Freischießen" immer so gut angenommen werde.Die weit gereisten Schützenbrüder aus Aegidienberg und Wittichenau bat er, diese Schützentradition auch in ihre Vereine mitzunehmen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Tobias Gückel, Marlen Haderlein, Daniel Linz, Susanne Rebhan und Frank Stadelmann ausgezeichnet. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Heinrich Christ, Udo Denscheilmann, Gerd Haderlein, Uwe Holewa, Elfriede Linz, Gundi Rebhan, Heidrun Rebhan, Peter Schmidt , Hilde Schnapp sowie Gerda Zillig ausgezeichnet.Für 50 Jahre Mitgliedschaft und der gleichzeitigen Ernennung zu Ehrenmitgliedern sind Heinz Dauer, Hans Haderlein, Heinz Hofmann, Michael Linz, Herbert Rebhan und Hubert Zipfel geehrt worden. Sogar 65 Jahre sind Erwin Ahles, Siegfried Baier und Hans Hartmann im Verein.Auch die inzwischen 25 Jahre andauernde Verbundenheit mit der St. Sebastiani Schützenbruderschaft von Wittichenau wurde bestärkt, wobei Vorsitzender Ulrich Haderlein an den Brudermeister Lutz Döhler eine Ehrengabe überreichte.