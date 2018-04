Im Gemeinderat geht es am Montag, 16. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus um die Einstellung des Ermittlungsverfahrens wegen der Beschädigung des Straßenschildes am Jean-Paul-Weg/Simonsgasse, außerdem um die Wünsche zum Haushalt 2018. Berichtet wird von der Begehung mit der Polizei zum Parkproblem in der Bahnstraße. red