Wünsche und weihnachtliche Wunder

"Elsa47" veranstaltet eine satirische Weihnachtslesung am Samstag, 7. Dezember. Engelsgleich verkündet und liest die Schauspielerin Jutta Seifert Geschichten, Gedichte und Gemischtes aus der Gänsebraten-Jahreszeit mit ihren teuflischen Tücken. Beginn ist um 19.30 Uhr im Haus des Gastes. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei Appis in Bad Rodach am Markt und Riemann in Coburg. red