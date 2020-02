Wünsche und Gedanken der Jugend

"Auf Augenhöhe mit der Politik" - so lautet das Motto des "jupa:talk" der vom Höchstadter Jugendparlament und der städtischen Jugendpflege präsentiert wird. Am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr sind alle Erstwähler und Interessierte an der Kommunalpolitik - ohne Altersgrenze - in den Kultursaal der Fortuna Kulturfabrik eingeladen. Doch nicht nur jene, die zum Stichtag der Kommunalwahl schon wählen dürfen, sondern besonders auch alle, die (noch) kein aktives Wahlrecht haben, aber mitbestimmen möchten, sollen ihre Wünsche und Gedanken aktiv einbringen können. Auf Augenhöhe - das funktioniert deshalb, weil die geladenen Politiker aller Parteien die auch zur Stadtratswahl zugelassen sind, sich mit den Gästen an Thementischen treffen. Hier darf gelauscht, nachgefragt und diskutiert werden. Die anschließende Podiumsdiskussion gehört allen Fragenden, die Konkreteres über Visionen und Pläne für eine generationsgerechte Zukunft Höchstadts erfahren möchten. Gerne können auch schon im Vorfeld Fragen an das Vorbereitungsteam per Mail an jugendarbeit@fortuna-kulturfabrik.de eingereicht werden. red