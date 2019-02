Wünsche und Anträge an den Bürgermeister

In jedem Ortsteil einer Gemeinde hat der Bürgermeister einmal jährlich eine Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten einzuberufen. Alle Bürger der Gemeinde Leutenbach sind daher zu zwei Zusammenkünften eingeladen: Für Leutenbach am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus Drummer, und für den Ortsteil Dietzhof am Donnerstag, 28. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus Alt. Die Tagesordnung besteht aus dem Bericht von Bürgermeister Florian Kraft sowie Wünschen und Anträgen. red