Wünsche sollen sich für Coburger Kinder erfüllen

Bereits zum sechsten Mal stellt die Aktion "Kinderbaum - Coburg hilft" einen ganz besonderen Christbaum in der Sparkasse am Marktplatz auf. Ihn schmücken kleine Anhänger, auf die Kinder aus bedürftigen Familien ihre Weihnachtswünsche geschrieben haben. Wer möchte, kann einen dieser Anhänger vom Baum nehmen und den Kindern ihre Wünsche erfüllen. Diese haben einen Wert von bis zu 50 Euro.

Der Kinderbaum ist eine Aktion des Lions Clubs Coburg Veste in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle "Bündnis Coburg - Die Familienstadt & Demografie" der Stadt Coburg, dem Kinderschutzbund, dem Domino Coburg, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und erstmals in diesem Jahr der HUK-Coburg.

"Wir hoffen, dass die Aktion in diesem Jahr genauso gut angenommen wird wie in den letzten Jahren. Die leuchtenden Kinderaugen bei der Geschenkübergabe zeigen, wie einfach es ist, den Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen", erklärt Bianca Haischberger, Leiterin von "Bündnis Coburg - Die Familienstadt & Demografie". "Unser Beitrag besteht hauptsächlich darin, eine schöne Weihnachtsfeier auszurichten, bei der die Geschenke überreicht werden", berichtet Präsidentin Ingrid Nassios vom Lions Club Coburg Veste begeistert. "Äpfel, Nüsse, Plätzchen und Weihnachtstee werden bereitgehalten, denn das gehört ja zu Weihachten unbedingt dazu", ergänzt Dieter Ritz. Er begleitet das Projekt mit viel Engagement ebenfalls von Anfang an. "Gerne stellen wir auch in diesem Jahr den Baum und unsere Kundenhalle für den guten Zweck zur Verfügung. Wir freuen uns, dass wir damit einen Beitrag zur Erfüllung von Weihnachtswünschen der Kinder leisten können", betont Martin Faber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Die HUK-Coburg-Mitarbeiter haben die Möglichkeit, im Betriebsrestaurant Wunschkärtchen abzunehmen und damit ebenso Wünsche bedürftiger Kinder zu erfüllen. "Die HUK-Coburg als familienfreundlicher Arbeitgeber beteiligt sich gerne an sozialen Projekten", so Sarah Rössler, Vorstand HUK-Coburg.

Die Anhänger mit den Wünschen der Kinder können ab sofort bis Montag, 10. Dezember, in der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Hauptstelle, Markt 2 - 3, abgeholt werden. Die Geschenkeabgabe erfolgt in der Stabsstelle "Bündnis Coburg - Die Familienstadt & Demokratie" im Rathaus, Markt 1, Zimmer 304 (Etage 3, mit dem Aufzug erreichbar) von Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr, sowie am Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Für Fragen steht das Bündnisbüro telefonisch unter 09561/89-2511 zur Verfügung. Weitere Informationen zur Aktion gibt es auf www.coburg.de/kinderbaum. red