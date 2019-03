"Wünsche für den Tag" zieren selbst gebastelte Teelichthalter

Brücken bauen zwischen den Generationen möchte der Hort der Kathi-Baur-Kindertagesstätte. "Und was liegt da näher, als mit älteren Menschen gemeinsam etwas zu machen", meint Erzieherin Petra Sterzer. Bei einem kreativen Vormittag wurde jetzt ein weiterer "Pfeiler errichtet". Grundschüler und Heimbewohner hatten dabei nicht nur ihren Spaß. Die gemeinsame Beschäftigung machte auch deutlich, dass alle Menschen zusammengehören.

Es wurde gehämmert und geklopft, geflochten und gemalt. Unter Anleitung der Hort-Mitarbeiterinnen gestalteten Heimbewohner und Grundschüler aus Naturmaterialien dekorative Teelichthalter. Dazu wurden kleine Baumscheiben mit Birkenreisig umflochten und mit grünem Blattwerk verziert. "Und damit das Ganze hält, müssen wir in das Holz kleine Nägel klopfen", erläutern Anna-Lena und Julian. Ein Flechtgerüst wird also gebraucht. Jung und Alt sind mit Begeisterung bei der Sache. "Für die Teelichter haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen", erzählt Petra Sterzer. Bei der Vorbereitung der Aktion hatten die Kids "Wünsche für den Tag" formuliert, auf kleine Zettel geschrieben und auf die Unterseite der Kerzen geklebt. "Die Sprüche werden sichtbar, wenn die Teelichter brennen und das Wachs sich verflüssigt", erläutert die Erzieherin. Das Repertoire an guten Wünschen reicht von "Eine Blume für euch" und "Ein Regenbogen leuchtet für dich" bis hin zu "Ein lieber Gruß aus dem Hort". Die dekorativen Teelichthalter werden die Tische im Speisesaal schmücken.

Mit den lustigen Hasenköpfen, die aus Birkenholz kreiert werden, wollen die Senioren ihre Zimmer frühlingshaft-österlich schmücken. Grundschüler und Heimbewohner sind derart eifrig am Werkeln, dass sie gar nicht merken, wie schnell die Zeit vergeht. "Wir hätten stundenlang weitergemacht", lassen Lilly und Johannes wissen, doch auf die Hortkinder wie auch die Senioren wartet bereits das Mittagessen. "Das war eine großartige Sache", lobt Anja Finazzo. Die geronto-psychiatrische Fachkraft dankt den Erzieherinnen und den Betreuungskräften des Sozialen Dienstes, die diese Aktion erst möglich gemacht hätten. Dankbar für die willkommene Abwechslung sind auch die Heimbewohner. "Alten Menschen Zeit zu widmen, ist das schönste und wertvollste Geschenk, das man ihnen machen kann. Wir werden deshalb bald wiederkommen", verspricht Petra Sterzer. bkl