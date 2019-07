"Wühlmäuse" gehen in den Waldklettergarten

Die Jugendleiterinnen der "Wühlmäuse", der Kinder- und Jugendgruppe des Vereines für Gartenbau und Landespflege, veranstalten für den kompletten Neuenseer Nachwuchs und deren Eltern beziehungsweise Familie einen Familienausflug. Am Samstag, 20. Juli, soll es in den Waldklettergarten nach Banz gehen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Parkplatz am Klettergarten. Für die "Wühlmäuse" wurde ein Teamtraining gebucht. Danach gibt es Picknick auf der Wiese. Decken sollen bitte mitgebracht werden. Für Essen und Getränke wird gesorgt. Anschließend geht es zum Klettern. Hierfür sind feste Schuhe mitzubringen. Für die Kleinen (unter sechs Jahre), die noch nicht klettern dürfen, wurde die Naturkegelbahn gebucht. Ab 15.30 Uhr sind Plätze in der Waldwirtschaft zum gemeinsamen Essen reserviert. Die Veranstaltung dauert bis gegen 17.30 Uhr. Wichtig ist noch, dass die Teilnahme nur mit einer Aufsichtsperson möglich ist (eine Aufsichtsperson kann dabei auch für mehrere Kinder zuständig sein). Der Eintritt für die "Wühlmäuse" wird übernommen. Eltern oder Geschwister, die keine "Wühlmäuse" sind, müssen den Eintritt selbst übernehmen. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung bei Sonja Warmuth unter der Telefonnummer 0176/50992700 bis spätestens Donnerstag, 4. Juli, nötig. pstr