"Wühlkisten" öffnen wieder

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge informiert, dass er seine Einrichtung "Wühlkiste - der Trödelladen des Landkreises Haßberge" mit seinen Standorten in Ebern, Eltmann, Haßfurt und Hofheim nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie am Dienstag, 2. Juni, wieder öffnet. Ebenfalls steht ab diesem Datum "Möbel-Zak - der Gebrauchtmöbelmarkt des Landkreises Haßberge" in Hofheim für seine Kunden in vollem Umfang zur Verfügung, das heißt, auch Möbelabholungen sind ab dem 2. Juni wieder möglich (Kontaktaufnahme unter Telefon 09523/950203). Die regulären Öffnungszeiten sind für die Wühlkisten: Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr; Möbel-Zak: Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr.

Für die Einrichtungen wurden ein Hygiene- und Schutzkonzept entwickelt und Umbaumaßnahmen vorgenommen, um sowohl Mitarbeiter als auch Kunden zu schützen. red