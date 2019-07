Wucherer wollen 8000 Euro für Dachrinnen

Ein 92-Jähriger ließ am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr die Dachrinnen seines Hauses, das in der Unteren Sandstraße steht, erneuern. Nach Beendigung der Arbeiten verlangten die Arbeiter 8000 Euro für ihre Leistung. Nach Protesten des Auftraggebers einigte man sich auf 3500 Euro. Bei den Arbeitern handelte es sich um "reisende Handwerker", die ihre Leistungen per Haustürgeschäft anbieten. Sie werden beschrieben als drei Männer zwischen 25 und 50 Jahren, die mit einem grünen Kastenwagen unterwegs sind. Das Kennzeichen konnte der 92-Jährige nicht notieren. Die Polizei ermittelt wegen Wucher. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09571/9520-0.