Wucher als Betrugsmasche

Wie erst jetzt bekannt wurde, nutzten am vergangenen Freitag unbekannte "Handwerker" die Arglosigkeit eines 30-Jährigen in Rattelsdorf aus. Die Polizei warnt nun vor dieser Betrugsmasche.

Der Mann rief wegen einer verstopften Rohrleitung eine Firma an, die er zuvor über eine Internetsuche gefunden hatte. Es kamen zwei Männer an die Wohnanschrift und führten nach eigenen Angaben eine "elektromechanische Rohrreinigung" durch. Dafür verlangten sie letztlich knapp 1500 Euro in bar. Nachdem die beiden Männer lautstark mit einer Klage und einem Anwalt drohten, bezahlte der Geschädigte die "Dienstleistung" mit Bargeld.

Es stellte sich heraus, dass die Rohreinigung nicht erfolgreich war, sodass eine ortsnahe Firma die Verstopfung beheben musste. Deren Rechnung nach erfolgreicher Reinigung belief sich auf rund 150 Euro. Gegen die beiden Handwerker, die über das Internet bestellt wurden, wird wegen Betruges ermittelt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Bamberg-Land darauf hin, dass die Zahl der Fälle von Betrug und Wucher im Zusammenhang mit Schlüsseldiensten und Rohrreinigern zugenommen hat. Viele Geschädigte scheuen sich davor, die Polizei zu rufen, um diese nicht mit Kleinigkeiten von Wichtigerem abzuhalten. Genau darauf setzen die Täter und drohen ihrerseits mit der Polizei oder einem Anwalt.

Die Polizei rät: nicht sofort mit Bargeld bezahlen, sondern eine Rechnung verlangen. Sollten Handwerker aggressiv werden, sofort die Polizei (110) anrufen. Durch Drohungen mit einer Klage oder einem Anwalt sollte man sich nicht einschüchtern lassen. Gut sei auch ein hinzugezogener Zeuge. red