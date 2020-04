WSV Neptun bringt große Sanierung auf den Weg

Zuletzt fand die Mitgliederversammlung des WSV Neptun Bamberg in der Vereinsgaststätte statt. Voraus ging in diesem Jahr eine Information zur geplanten Sanierung der Platzanlage des WSV Neptun Bamberg und zur Installation einer CO2 -freien Beckenheizung. Unterstützt werden soll der Verein dabei vom Bund mit 2,5 Millionen Euro.

Vorstand Horst Schubert dankte Andreas Schwarz und Johannes Kahrs, die das Projekt angestoßen hatten, sowie der Stadt Bamberg, die der Bewerbung des WSV um Fördergelder zustimmte. Jürgen Bruhn und Horst Schubert skizzierten für die Mitglieder die geplanten Umbauten und Veränderungen und verwiesen auf die große Chance des Projektes.

Appell an die Mitglieder

In den Berichten der Abteilungen würdigte Jürgen Bruhn als Schwimmwart die Arbeit der Trainer, Kampfrichter und der Schwimmer im Verein. In den Leistungsgruppen der SG Bamberg trainieren zurzeit 20 Neptunler, zwei davon in der LG 1. Als Ausnahmetalent hob Bruhn Josefine Krefft hervor. Für die neue Saison freut sich das Bocciateam auf neue Mitspieler.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises Technik Siggi Eichelsdörfer kündigte die schon lange von vielen gewünschten Umkleidespiralen auf der Anlage an. Alle Mitglieder betreffend meinte er, nicht mit Geld alleine wird der Verein in den nächsten Jahren weiterbestehen und seinen hundertsten Geburtstag feiern können - sondern nur mit dem Engagement der Mitglieder. "Diese brauchen wir, um den Verein am Leben zu halten, um Dinge umzusetzen und Neues in Gang zu bringen."

Gibt es eine Wasserrutsche?

Er warnte, dass von den 2,5 Millionen Euro etwa die Hälfte in von außen wenig wahrnehmbare Baumaßnahmen fließen würden und dass nun ein großes Wunschkonzert losgetreten würde. Eichelsdörfer schlug den Bau einer Wasserrutsche vor, die aus vereinsinternen Spenden bezahlt werden könnte und so auch ein Zeichen nach außen setzt: "Wir sind nicht nur auf Zuschüsse angewiesen, sondern schaffen auch selber etwas."

Acht Mitglieder wurden für ihre 25-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet, neun für 40 Jahre Mitgliedschaft und ein Mitglied für 50 Jahre. Außerdem wurde Eric Baumgartner für 25 Jahre Leitung des Arbeitskreises Modellbau geehrt. red