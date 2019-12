WSCO-Öffnungszeiten über die Feiertage

Die Wohnbau Stadt Coburg bleibt in der Zeit von Dienstag, 24., bis Freitag, 27. Dezember, sowie am Dienstag, 31. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar 2020, geschlossen. Dies betrifft auch die Servicestelle der Coburger Parkhäuser in der Mauer 12. Bei technischen Notfällen außerhalb der Geschäftszeiten können sich WSCO-Mieter an die Notdienstnummer 0171/1717064 wenden. red