Wozu wurde die Gelbe Tonne eingeführt?

Das Umweltbildungszentrum in Oberschleichach weist auf seine neuen Veranstaltungen hin. Dabei geht es auch um die Gelbe Tonne. Für die Angebote ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist online unter www.ubiz.de oder auch www.vhs-hassberge.de sowie telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220 möglich. 1. "Die Gelbe Tonne - Müllentsorgung im Landkreis Haßberge": Deniz Ocak vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge informiert am Dienstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr alle Interessierten über den Sinn und Zweck der Umstellung auf die Gelbe Tonne und beantwortet offene Fragen. Sie wurde für 2020 eingeführt.

2. "Gebäudethermografie am Beispiel des Ubiz": Am Beispiel des Gebäudes des Umweltbildungszentrums zeigen Markus Hahn und Benjamin Knottek am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr Möglichkeiten auf, mit Thermografie-Aufnahmen die Kältebrücken und Wärmeverluste im Innen- und Außenbereich aufzuspüren. red