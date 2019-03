Weltgeschichtentag am Hexenturm: Rund um den Weltgeschichtentag am 20. März bietet der Kultursalon am Hexenturm, Ernstplatz 12, im März heitere und besinnliche Kulturerlebnisse unter dem Motto "Wortkunst und Musik". In kleinen Dosen zu verträglichen Zeiten bei ein paar Leckereien und einem Wein zum fairen Preis von 8 bis 11 Euro gibt es im Kultursalon am Hexenturm frei erzählte Geschichten aus der orientalischen Tradition von Peggy Hoffmann, Rezitationen mit Live-Musik mit Michael Herr, Erzähltheater über die Geschichte Coburgs mit Waschfrau Suse und eigene Klavier-Kompositionen mit Andreas Wolff. Einlass ist jeweils 30 Minuten zuvor mit bereits kleinem Kulturprogramm von 20 Minuten.

Reservierungen sind möglich unter E-Mail hexenturm@stadtbild-coburg.de oder hexenturm@stadtbild-coburg.de oder unter der Telefonnummer 09561/3517911.

Auftritte am Hexenturm sind an folgenden Tagen: Mittwoch, 20. März, von 15 bis 21 Uhr im Rahmen des internationalen Weltgeschichtentags. An diesem Tag gibt es alle 30 Minuten jeweils abwechselnd Erzählkunst vom Okzident bis zum Orient mit Peggy Hoffmann sowie eigene Live-Klavierkompositionen von und mit Andreas Wolff (16 bis 16.30: Jorinde und Joringel nach den Grimms, 16.30 bis 17 Uhr, 17.30 bis 18 Uhr, 18.30 bis 19 Uhr, 19.30 bis 20 Uhr: Andreas Wolff, 17 bis 17.30 Uhr: Nasreddin Hodscha Geschichten, 18 bis 18.30: Lebenskunst pur - alte Erzählungen aus dem Persischen, 19 bis 19.30 Uhr: Liebeslist und Lebenslust - Liebesgeschichten aus der orientalischen Tradition, und von 20 bis 20.30 Uhr: Die schönsten Geschichten vom Okzident bis Orient.

Am Freitag, 22. März, Samstag, 23. März, stehen von 17 bis 18.15 Uhr "Coburgs Kronjuwelen" auf dem Programm, Erzähltheater über die Menschen, die Coburg in den letzten Jahrhunderten zum Strahlen gebracht haben. Die Veranstaltung ist mit Peggy Hoffmann, Einlass ist um 16.30 Uhr, empfangen wird das Publikum mit eigenen Klavierkompositionen von Andreas Wolff.

Der zentral gelegene Kleinkunsttheater-Saal hat seine ganz eigene Geschichte: den Älteren bestimmt in guter Erinnerung als kleine Bühne vom Landestheater in den 70er und 80er Jahren. Die beeindruckende Holztäfelung zeugt noch von der Zeit, als dort die Handwerkskammer ihre Räume hatte. Davor an der Wende zum Industriezeitalter war es die Sonntagsschule, vergleichbar mit einer heutigen Berufsschule. Im 17. Jahrhundert wohnte der Kerkermeister an dem direkt angrenzenden Kiliansturm. Dort warteten viele Menschen - zumeist Frauen - auf ihren Henker. Der Kiliansturm war ursprünglich ein Holzturm und gehörte somit zu der ersten Stadtbefestigung von Coburg im 13. Jahrhundert. red